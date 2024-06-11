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Как правильно вести машину после дождя: советы эксперта

Для избежания проблем при движении по лужам, необходимо заранее снизить скорость и увеличить дистанцию до других автомобилей. Это позволит иметь больше времени на реакцию и снизит риск возникновения ДТП, поделился своим мнением эксперт сервиса «Авто.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
11.06.2024, 18:41·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Для избежания проблем при движении по лужам, необходимо заранее снизить скорость и увеличить дистанцию до других автомобилей. Это позволит иметь больше времени на реакцию и снизит риск возникновения ДТП, поделился своим мнением эксперт сервиса «Авто.ру» Иван Ананьев в беседе с журналистами издания «Газета.Ru».

«После интенсивного дождя дороги становятся опасными из-за скопившейся воды. Это увеличивает вероятность аквапланирования, когда шины теряют сцепление с дорогой», — предупредил Иван Ананьев.

Эксперт также рекомендовал избегать движения по затопленным колеям, так как шины могут не справиться с отводом влаги, что может привести к потере контроля над автомобилем. В случае, если придется двигаться по колее, важно снизить скорость до минимума и стараться держаться на не затопленной части проезжей части, где вероятность образования глубоких луж ниже, добавил специалист.

Кроме того, крайне важно не врезаться в воду на большой скорости, а лучше вообще избегать больших луж, так как под водой могут скрываться ямы и другие препятствия, способные повредить автомобиль.

«Если объезд лужи невозможен, проезжайте через нее медленно и осторожно, удерживая руль ровно, чтобы избежать заноса. Не забывайте, что при глубокой луже вода может попасть в воздухозаборник и вызвать гидроудар двигателя», — подчеркнул Иван Ананьев.

Ранее журналисты издания «Автоновости дня» рассказали о семи предметах, от которых может возникнуть пожар в автомобиле. Этот список был представлен руководителем проектов интегрированных систем безопасности Сергеем Победоносцевым.

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