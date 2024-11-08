Главные конкуренты нового кроссовера Xcite X-Cross 8, по мнению эксперта Ковалева

Кроссовер Xcite X-Cross 8 - это большой трехрядный паркетник. По мнению Александра Ковалева, у такого автомобиля будет меньше потенциальных покупателей, в отличие от Xcite X-Cross 7, который, как отмечает эксперт, будет пользоваться большим спросом благодаря компактным размерам.

На рынке Xcite X-Cross 8 придется конкурировать с китайскими семиместными кроссоверами Chery Tiggo 8 Pro Max, Evolute i-Space и Geely Okavango. Кроме того, новинка будет бороться за внимание покупателей с более крупным кроссовером «Москвич 8».

Кроссовер оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, сопряженным с 7-ступенчатой «роботизированной» коробкой передач и полным приводом. Модель получила независимую подвеску, дорожный просвет составляет 19 см, а габариты равны 4740 х 1860 х 1705 мм. Новый полноприводный кроссовер планируют выпустить к концу текущего года.

Когда начинали продажи X-Cross 7, его цена была на 5-9 % ниже, чем у китайского производителя-донора. По мнению специалистов, с X-Cross 8 могут применить аналогичную стратегию. На старте цена новинки, предположительно, может составить от 3,0 до 3,8 млн рублей.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что китайский кроссовер Haval M6 начнут собирать на бывшем заводе Peugeot-Citroen в России. Местная сборка поможет снизить стоимость автомобиля и сохранить доступный ценник.