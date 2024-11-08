Главные конкуренты нового кроссовера Xcite X-Cross 8, по мнению эксперта Ковалева

Кроссовер Xcite X-Cross 8 - это большой трехрядный паркетник. По мнению Александра Ковалева, у такого автомобиля будет меньше потенциальных покупателей, в отличие от Xcite X-Cross 7, который, как отмечает эксперт, будет пользоваться большим спросом благодаря компактным размерам.
На рынке Xcite X-Cross 8 придется конкурировать с китайскими семиместными кроссоверами Chery Tiggo 8 Pro Max, Evolute i-Space и Geely Okavango. Кроме того, новинка будет бороться за внимание покупателей с более крупным кроссовером «Москвич 8».
Кроссовер оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, сопряженным с 7-ступенчатой «роботизированной» коробкой передач и полным приводом. Модель получила независимую подвеску, дорожный просвет составляет 19 см, а габариты равны 4740 х 1860 х 1705 мм. Новый полноприводный кроссовер планируют выпустить к концу текущего года.
Когда начинали продажи X-Cross 7, его цена была на 5-9 % ниже, чем у китайского производителя-донора. По мнению специалистов, с X-Cross 8 могут применить аналогичную стратегию. На старте цена новинки, предположительно, может составить от 3,0 до 3,8 млн рублей.
Ранее стало известно, что китайский кроссовер Haval M6 начнут собирать на бывшем заводе Peugeot-Citroen в России. Местная сборка поможет снизить стоимость автомобиля и сохранить доступный ценник.