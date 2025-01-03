Эксклюзивный гиперкар Agera Koenigsegg будет выставлен на аукционе

В начале февраля 2025 года на аукционе появится уникальный гиперкар Agera Koenigsegg. Ожидается, что стартовая цена составит 2,4 млн долларов. Новости об этом редком автомобиле не оставляют равнодушными многих поклонников скорости.

Напомним, что Agera был разработан в 2010 году. В его техническом арсенале - 5,0-литровый V8 двигатель, способный выдавать поразительные 950 лошадиных сил. Таких машин было выпущено всего 7, и каждая из них уникальна по-своему.

Версия Agera «X» поражает своим специальным задним крылом, аналогичным болидам Формулы-1, и кузовом из углеродного волокна с матовым покрытием. Отдельного внимания заслуживает интерьер модели: первоначально салон был обтянут белой кожей, но в 2020 году его перекрасили в черный цвет с контрастной красной отстрочкой.

Не менее захватывающий взгляд - детали интерьера автомобиля, выполненные в виде элементов шведского флага на креслах. Пробег гиперкара на текущий момент составляет всего 20 000 километров, а его техническое состояние остается превосходным.

Фото: Carsweek.ru

Между тем генеральный директор Lamborghini официально заявил о выходе нового суперкара. Название, под которым автомобиль выйдет на рынок, уже стало предметом предвкушения среди поклонников марки.