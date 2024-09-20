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Более экологично и доступно: Citroen обновил линейку C5 Aircross

Свежие новости от компании Citroen: кроссовер Citroen C5 Aircross получил своё обновление и теперь доступен исключительно в гибридной версии. При этом цена автомобиля снизилась на 4 тысячи евро, что составляет примерно 413 тысяч рублей.
А
Антон Звонкий
20.09.2024, 13:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Свежие новости от компании Citroen: кроссовер Citroen C5 Aircross получил своё обновление и теперь доступен исключительно в гибридной версии. При этом цена автомобиля снизилась на 4 тысячи евро, что составляет примерно 413 тысяч рублей. Теперь у вас есть возможность выбора из различных вариантов оснащения.

Например, версия с 180-сильным плагин-гибридным двигателем теперь доступна за 40 390 евро (4,17 млн рублей) со скидкой. Бензиновая модификация Puretech 130 будет исключена из линейки, заменена на 136-сильный «мягкий» гибрид, который теперь считается базовой моделью. В стандартном оснащении вы найдете раздельный климат-контроль, легкосплавные диски на 18 дюймов, камеру заднего вида и другие полезные опции.

Вариант комплектации под названием Max, который является более продвинутым, включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему распознавания дорожных знаков, сиденья с обивкой из экокожи и алькантары, черные рейлинги и другие улучшения. 

Не смотря на снижение цен, богатство выбора комплектаций осталось на прежнем уровне. Поэтому теперь стало еще интереснее выбирать подходящую версию Citroen C5 Aircross.

А это еще не все новости от Citroen! Ранее наш портал сообщал о обновлении электрического кроссовера Citroen e-C4 X на 2025 год.

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