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Цены на экологическое топливо вырастут в десять раз

Формула 1 переходит на экологичное топливо: цены вырастут в 10 раз. Команды гонок в шоке от новых затрат, FIA ищет пути смягчения удара.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.05.2025, 14:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

В ближайшем будущем Формула 1 перейдет на использование более экологичного топлива, стоимость которого окажется значительно выше по сравнению с текущим сезоном. По данным издания The Race, на заседании Комиссии Формулы 1 в Женеве стало ясно, что команды выразили беспокойство по этому поводу. Если сегодня цена топлива у различных поставщиков колеблется от 22 до 33 долларов за литр, то в 2026 году она подскочит до 170-225 долларов. Представитель одной из команд предположил, что с развитием технологий и улучшением эффективности топлива его стоимость будет продолжать расти и достигнет отметки в $300 за литр.

Следовательно, в следующем сезоне командам предстоит выделить от 80 000 до 100 000 долларов на топливо за уик-энд или от $1,9 до $2,4 млн на сезон из 24 гонок.

Разработка нового регламента вывела стоимость топлива и его транспортировки за пределы бюджетных ограничений. Однако эти расходы необходимо будет покрыть, и просто так списать их не удастся.

В FIA учли обеспокоенность команд и рассматривают возможные пути решения проблемы. Одним из вариантов является идея сделать определенные компоненты топлива стандартными к 2027 году, предоставив производителям возможность поставлять только экологические добавки. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

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