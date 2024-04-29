Льюис Хэмилтон переходит в Ferrari, чтобы удовлетворить свою гордыню

В 2025 году Льюис Хэмилтон примет решение продолжить карьеру в команде Ferrari, вызвав шквал комментариев в мире автоспорта. Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун поделился своим мнением о странном ходе семикратного чемпиона мира.

«Льюис совершил странный переход, – отметил Экклстоун для издания Racingnews365. – Тото Вольфф сильно рассчитывал на него, и, кажется, их отношения были построены на взаимной заинтересованности. Однако, по моему мнению, у них никогда не было настоящего взаимного доверия. Очевидно, что между ними не было такой связи, что позволило бы Хэмилтону остаться».

Экклстоун подчеркнул, что для него решение Хэмилтона стало настоящим сюрпризом: «Я не могу понять, почему он объявил о своем решении за год до перехода. Почему бы ему не подождать и не огласить это по ходу текущего сезона?».

С точки зрения Ferrari, приглашение Хэмилтона — это продуманный шаг, однако, согласно мнению Экклстоуна, гонщик решил изменить команду в поисках удовлетворения своего самолюбия.

Фредерик Вассёр, который знаком с Льюисом с момента его дебюта, считает, что возможность привлечь одного из лучших пилотов в истории F1 в команду является шансом преумножить успехи. Он также отметил, что мотивация для Льюиса может быть связана с желанием подтвердить свою величину.

Экклстоун добавил, что не рассматривал бы возможность пригласить Хэмилтона в свою команду: «Слишком много лишних сложностей. В Mercedes Льюис, фактически, играет ведущую роль. Тото позволял ему это, чтобы удержать гонщика. Но я никогда не допускал такого отношения в своей команде».