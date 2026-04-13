Экипаж Квята занял шестое место на дебютном этапе Super GT

В минувшие выходные на трассе Okayama International Circuit стартовал новый сезон японской гоночной серии Super GT. Соревнования прошли в двух классах – GT500 и GT300, где победу одержали представители местных команд.

В высшем классе GT500 первыми к финишу пришли действующие чемпионы Шо Цубой и Кента Ямашита. Пилоты команды TOM’S выступали на подготовленной заводом Toyota GR Supra и подтвердили свой статус фаворитов. За последние четыре года Ямашита одержал на этом автодроме рекордное количество побед, что ещё раз подчеркнуло его опыт и способность добиваться успеха именно на Окаяме.

В категории GT300 лидером стал международный дуэт из D’Station Racing – Томонобу Фудзи и Чарли Фагг из Великобритании. Экипаж на Aston Martin Vantage GT3 Evo сумел завоевать поул-позицию в квалификации, а затем уверенно выиграть саму гонку.

Особое внимание привлёк экипаж, который занял третью ступень подиума в GT300. За рулём Lexus LC500h с номером 31 по очереди выступали Кацуто Котака и Мики Кояма. Для Коямы это стало особенным достижением, поскольку она стала лишь третьей женщиной за всю историю Super GT, которой удалось подняться на пьедестал почёта. Ранее Мики Кояма участвовала в женском чемпионате W Series, а теперь успешно дебютировала в национальном кузовном первенстве Японии.

Даниил Квят, российский пилот, финишировал на шестой позиции в своём первом заезде в GT300. Несмотря на внушительный гоночный опыт, ему ещё предстоит адаптироваться к новым условиям японской серии. Экипаж Lamborghini Huracán GT3 EVO2, в котором Квят делил кокпит с Такаши Когурой, уступил победителям не так уж много, а полученный опыт может сыграть важную роль в будущих гонках.

Следующий этап чемпионата Super GT состоится в первые выходные мая на знаменитой трассе в Фудзи.