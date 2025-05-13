Зарабатывайте £££ на своем парковочном месте в этих самых прибыльных почтовых индексах

Жители, проживающие недалеко от иконического стадиона Уэмбли в Лондоне, получают выгоду, согласно новым данным, опубликованным платформой по аренде парковочных мест Your Parking Space, которые показывают, что почтовый индекс HA9 является самым прибыльным в стране, если речь идет о аренде парковочных мест.

Согласно данным фирмы, жители этого района смогли заработать около полумиллиона фунтов - £484,257 - в 2024 году, просто сдавая в аренду свои дорожки и парковочные места водителям, приезжающим на стадион на футбольные матчи и концерты.

Футбол, наряду с аэропортами, также стимулирует аренду парковочных мест за пределами Лондона, поскольку водители стремятся сэкономить на высоких тарифах, обычно связанных с 'официальной парковкой аэропорта', когда уезжают на отдых заграницу.

Вторым по прибыли в списке Your Parking Space является аэропорт Лутон, с жителями почтового индекса LU2, которые заработали £157,785 на неоснованных доходах в прошлом году. Почтовый индекс L5 для стадиона 'Энфилд', домашнего стадиона 'Ливерпуля', принес жителям приятные £147,773, в то время как жители почтовых индексов CM22 и RH6 - для аэропортов Станстед и Гэтвик - увеличили свои банковские счета на £131,461 и £123,545 соответственно.

Фото: autoexpress

Энди Сайретт, исполнительный директор платформы парковки, настаивает на возможностях для большего числа водителей и домовладельцев соединиться и сэкономить на традиционных парковочных сборах.

«Большой размер Лондона и уровень трафика естественным образом создают высокий спрос на парковку на дорожках, но также очевидна возможность для домовладельцев, проживающих рядом со стадионами и аэропортами», - говорит он. «Будь то фанаты, направляющиеся на матч, или путешественники, летающие за границу, люди ищут удобную и доступную парковку - и домовладельцы пользуются этим спросом».

Платформа парковки утверждает, что является крупнейшим и наиболее быстрорастущим поставщиком услуг парковки в Великобритании, с 700 000 парковочных мест и уже зарегистрированными шестью миллионами водителей. При этом не только частные лица присоединяются к действию, так как Tesco, Premier Inns и Morrisons также предлагают парковочные места в приложении фирмы.