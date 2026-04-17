Джордж Расселл: «Пойму Ферстаппена, если он примет решение уйти»

В 2026 году Макс Ферстаппен открыто высказывал недовольство автомобилями нового поколения в Формуле 1 и даже допускал возможность завершения карьеры в этом чемпионате. Его соперник из команды Mercedes Джордж Расселл прокомментировал ситуацию, отметив, что поддержит решение Ферстаппена, если тот выберет продолжение выступлений в гонках на выносливость.

По словам Джорджа Расселла, которые приводит издание Racer, Формула 1 всегда будет выше любого отдельного гонщика. Однако он подчеркнул, что пилоты не хотят терять такого сильного соперника, как Макс, ведь многим нравится конкурировать с ним на трассе.

Расселл также напомнил, что недовольство машиной — это часть жизни каждого пилота Формулы 1. Он поделился своим опытом, отметив, что автомобили 2022 года не доставляли удовольствия из-за склонности к раскачке и большой массы, что негативно сказывалось на ощущениях за рулём в скоростных поворотах. Несмотря на это, Ферстаппен в тот период не высказывал претензий, поскольку уверенно побеждал.

В нынешней ситуации, по мнению Расселла, жалобы Ферстаппена отличаются от недовольства пилотов Mercedes, Ferrari и McLaren, которые занимают лидирующие позиции в пелотоне. Такое разочарование, как считает Джордж, вполне объяснимо, ведь Макс уже достиг многого из того, о чём мечтают большинство гонщиков: он четырежды становился чемпионом мира и оказался в положении, когда в Формуле 1 ему больше не к чему стремиться.

Расселл отметил, что Ферстаппен выполнил все свои задачи в этом чемпионате. Возможно, у Макса возникнет желание установить новые рекорды, однако, по мнению Джорджа, многие успешные пилоты со временем начинают искать занятия, которые приносят им радость.

Он добавил, что понимает, почему у Ферстаппена вызывает положительные эмоции идея пилотировать на Нюрбургринге. Расселл признался, что сам неоднократно проезжал круги на «Северной петле» в симуляторе и мечтает однажды принять участие в настоящей гонке на этой легендарной трассе. Тем не менее, сейчас основная цель Джорджа — стать чемпионом Формулы 1. По его мнению, если бы у него было четыре титула, он мог бы разделить стремления Ферстаппена.

Расселл подчеркнул, что Ферстаппен находится на другом этапе своей карьеры. Он считает, что решение Макса — остаться в Формуле 1 или уйти в другие серии — будет понятным и оправданным в любом случае.