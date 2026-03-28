Новости

Джордж Расселл: «Соперники сокращают разрыв»

Джордж Расселл объяснил проблемы с машиной Mercedes после квалификации в Сузуке и рассказал о борьбе с напарником Кими Антонелли и командами Ferrari и McLaren.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.03.2026, 17:11·3 мин
Джордж Расселл второй уик-энд подряд уступил своему молодому напарнику Кими Антонелли в квалификации. После завершения сессии пилот Mercedes поделился впечатлениями, отметив, что учитывая возникшие технические трудности, доволен достигнутым результатом.

В ходе интервью Джорджу задали вопрос о том, действительно ли он испытывал сложности с управлением болидом на протяжении всей квалификации. Расселл подтвердил, что ситуация была необычной: перед стартом квалификационной сессии команда внесла изменения в настройки машины, после чего поведение болида резко изменилось по сравнению с предыдущими днями.

«Это было довольно странно. Мы скорректировали настройки, и машина стала вести себя иначе, чем на протяжении всего уик-энда. Мои первые быстрые круги в первой части квалификации были лишь на седьмом и восьмом местах, из-за чего нам пришлось срочно менять настройки переднего антикрыла уже по ходу сессии», — отметил Джордж.

Пилот подчеркнул, что причина подобных трудностей пока не ясна, однако он признался, что итоговый результат оказался даже лучше, чем он ожидал после первой части квалификации.

Отвечая на вопрос о характере возникших технических проблем, Расселл сообщил, что основная сложность наблюдалась с задней частью машины, особенно в скоростных связках поворотов. «Я не мог атаковать, потому что задняя часть все время пыталась уйти в занос. Мы обязательно выясним, что стало причиной. Сейчас ничего уже не изменить, но стартовая позиция позволяет надеяться на успешную гонку, которая предстоит завтра», — прокомментировал он.

Также Расселлу задали вопрос о том, как подобные трудности могут повлиять на его выступление в гонке. Джордж признал, что ситуация далека от идеала: «На протяжении всего уик-энда я чувствовал себя уверенно за рулем, но в квалификации все пошло не по плану. Вечером мы подробно изучим данные, возможно, найдем объяснения или смогу поменять свой стиль пилотирования, чтобы компенсировать недостатки. Два этапа подряд у меня возникают сложности именно в квалификации».

Говоря о плотности результатов в Сузуке, Расселл отметил, что был удивлен близостью Оскара в итоговом протоколе. По его словам, борьба между Ferrari и McLaren оказалась острее, чем ожидалось. «Мы с Кими хорошо провели третью тренировку и рассчитывали на небольшое преимущество, однако по итогам квалификации стало ясно, что конкуренты сокращают отставание. Несмотря на это, нам удалось сохранить лидирующие позиции».

