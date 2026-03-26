Джордж Расселл: «Преимущество ничего не гарантирует»

Джордж Расселл возглавляет турнирную таблицу личного зачёта по итогам двух проведённых этапов сезона. В преддверии Гран При Японии пилот Mercedes поделился размышлениями о форме напарника, завоевавшего победу в Китае, а также обратил внимание на потенциальную опасность со стороны соперников.

Джордж Расселл отметил: «Кими отлично справился с работой в Китае, так что можно только отдать ему должное. Однако Ferrari в очередной раз отлично стартовали и сильно осложнили мне жизнь на первом круге. Но я рад, что зрители увидели отличное шоу.»

Он также подчеркнул значение первой победы для своего напарника: «Кими навсегда запомнит тот день. Первая победа приносит особенные эмоции, и вопрос времени, когда победы станут более частыми. Он невероятный гонщик с большим талантом, так что я не сомневаюсь, что между нами будет плотная борьба на протяжении всего года.»

Пилот Mercedes признался, что в Китае рассчитывал на лучший итог: «Конечно, я немного разочарован из-за того, что не поднялся на верхнюю ступень подиума в Китае. Но если принять во внимание все те проблемы, с которыми я столкнулся по ходу уик-энда, то я отношусь к результату так, что я заработал восемнадцать очков, а не потерял семь. Я доволен сильным результатом команды – мы отлично начали год.»

Расселл отметил значительную работу коллектива: «Команда много работала, чтобы мы оказались в такой форме, и лучшая команда должна побеждать. Но то, что мы снова на вершине, не означает, что другие не пытаются нас замедлить.»

Он указал на прогресс главных конкурентов и предупредил о сложностях впереди: «Я читал на прошлой неделе, что у машины Red Bull излишний вес, а McLaren не привозили новинки и на первых этапах работали с машиной в той же конфигурации, что и в Бахрейне. Мы не должны об этом забывать. Да, сейчас у нас есть преимущество, но оно ничего не гарантирует».