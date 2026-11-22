Джордж Расселл большую часть гонки в Лас-Вегасе сражался за первое место. На 39-м круге его обошёл Кими Антонелли, после чего Расселл оказался третьим. За два круга до финиша пилот Mercedes попытался атаковать напарника, однако манёвр завершился контактом с барьером.

В результате Джордж потерял несколько позиций и завершил гонку 9-м. Кими финишировал 4-м, хотя, по его словам, претендовал на победу.

Джордж Расселл (9-й): «Никаких сожалений у меня нет. Я понимал, что должен предпринять попытку атаки, если хочу победить. В такой гонке и риск всегда высок, но и вознаграждение тоже может быть высоким, поэтому за два круга до финиша я стремился оказаться позади Макса, и понятно, что просто немного ошибся. А поскольку тормоза заблокировались, то контакта избежать не удалось.

Разумеется, я несколько расстроен, что так вышло, но не жалею, что предпринял эту попытку.

Не думаю, что у кого-то была возможность оторваться от пелотона. Но, по-моему, это скорее объясняется очень мощным слипстримом, чем использованием электрической энергии. Но всем пришлось непросто. Даже у нас с напарником была разная тактика применения этой энергии, но в итоге результат не тот, какого хотелось добиться.

Однако если бы я просто остался третьим или четвёртым, то всё равно бы расстроился, если бы в тот момент не предпринял попытку побороться за победу».

Кими Антонелли (4-й): «По ходу гонки мы изменили тактику использования энергии – и правильно сделали, потому что это был лучший способ удержать лидерство после шиканы, если бы мне удалось опередить Макса перед 14-м поворотом.

Но поскольку я хотел остаться в режиме обгона, то сбросил газ, а потом немного прибавил снова, чтобы сохранить скорость, однако из-за этого батарея сработала некорректно – перестала подзаряжаться, и на выходе из шиканы заряд батареи был на нуле.

В общем, перед 1-м поворотом я потерял больше секунды и не только не смог удержаться вплотную за Максом, чтобы получить шанс на победу, но и подпустил обоих гонщиков McLaren и в итоге упустил подиум.

Вероятно, это была моя ошибка, но пока сложно об этом судить, ведь я считал, что действую правильно, чтобы удержаться за лидером, для чего и продолжал использовать режим обгона, но оказалось, что это испортило мне гонку.

Но в целом она прошла интересно, борьба носила очень плотный характер, обмен позициями происходил постоянно, так что пришлось как следует потрудиться, и нужно было применять правильную тактику. В общем, было весело, только жаль, что всё вот так закончилось».