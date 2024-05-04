Джордж Расселл: Уверен, что мы отыграемся в спринте.

Подготовленные командой Mercedes новые автомобили не проявили себя на квалификации к спринту в Майами – оба гонщика вылетели во втором раунде...

Джордж Расселл (11-й): «Шины Soft показали себя хорошо на тренировке, позволяли достигать высокой скорости, но с Medium не смогли добиться нужного результата, что привело к отставанию. Результаты получились очень плотными, разницу делали сотые доли секунды, однако мы не планировали оказаться так близко к выбыванию. Ночью мы обязательно обсудим, как улучшить ситуацию к завтрашнему дню.

Уверен, что в спринтовой гонке мы сможем наверстать упущенное, но нам необходимо разрешить проблемы с квалификацией. Бороться с противниками сложно, когда начинаешь гонку так далеко от лидеров.

Практически все команды представили новинки на этапе. McLaren серьезно модернизировала свою машину, Aston Martin произвел значительные улучшения с прошлого этапа. Все находятся в движении вперед, но сегодня нам не повезло».