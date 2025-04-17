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Джордж Расселл: Длительные контракты не гарантируют успеха.

Джордж Расселл о слухах о контракте с Mercedes: "Результаты – валюта гонщиков". Гонщик не переживает и сосредоточен на предстоящем уик-энде. В спорте нет места для слабаков.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
17.04.2025, 20:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

На прошлой неделе в западной прессе появилась информация о том, что руководство команды Mercedes предложило пилоту Джорджу Расселлу двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон, при этом гонщик будет получать $30 миллионов ежегодно. В одном из интервью журналисты спросили спортсмена, насколько достоверны эти слухи.

«Слухи обычно не соответствуют действительности, вы согласны? – ответил Джордж Расселл. – Как только я слышу слово "слухи", я перестаю воспринимать информацию серьезно. Может быть, некоторые из утверждений приближаются к правде, но обсуждать контракт раньше мая или июня мы никогда не начинаем».

«Я не беспокоюсь на этот счет абсолютно. Когда речь заходит о контрактах, все волнуются, но результаты - это главное. Это то, что имеет значение. Если ты показываешь результаты, тогда все в порядке. Сейчас моя цель - сосредоточиться на предстоящих соревнованиях, а все остальное придет в свое время».

«На самом деле довольно странно, что у многих гонщиков уже заключены долгосрочные контракты. Но в каждом из них предусмотрена возможность расторжения соглашения в случае неудовлетворительных результатов. Поэтому трехлетний контракт не является гарантией. Если гонщик не достигает поставленных целей, команда найдет способ дать ему уйти».

«Таковы правила игры в этом спорте, и это справедливо, ведь мы находимся в числе двадцати лучших пилотов мира. Спорт беспощаден. Здесь нет места для ошибок, надо постоянно концентрироваться на максимально быстрой езде», - подытожил гонщик.

Источник

Джордж Расселл (85)Mercedes (279)

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