Джордж Расселл возглавил утреннюю сессию в субботу

Третья тренировка Формулы 1 завершилась победой Джорджа Расселла, сессия прерывалась из-за аварий, обсуждается режим Straight Mode.
Демид Поршнев
07.03.2026, 06:02·4 мин
Фото: F1news.ru

Солнечный и сухой день с температурой воздуха +20…21°C и трассы +36…39°C встретил участников третьей свободной тренировки, прошедшей на автодроме. Однако начало сессии было перенесено на двадцать минут позже из-за необходимости ремонта защитного барьера в пятом повороте — повреждения были нанесены в результате гонки Формулы 3. Несмотря на задержку, продолжительность тренировки осталась без изменений.

В ночь на субботу FIA сначала отменила режим Straight Mode на прямом участке между восьмым и девятым поворотами. Причиной стали многочисленные жалобы гонщиков на резкое снижение прижимной силы при его активации, что могло привести к потере контроля над машиной. Позже решение было отозвано, так как некоторые команды указали на нарушение спортивного равенства. Как заявили представители Федерации, вопрос будет снова рассмотрен после завершения тренировки.

Трибуны автодрома практически полностью заполнились с самого утра. После пятничных сессий все коллективы разобрали данные и внесли коррективы в настройки, продолжив системную подготовку к квалификационному заезду и гонке.

Лэнс Стролл не смог выйти на трассу в третьей тренировке. Представители Aston Martin сообщили о технических трудностях с силовой установкой Honda на болиде канадского пилота.

Не обошлось без инцидентов. На первом же круге машина Williams под управлением Карлоса Сайнса остановилась прямо перед въездом на пит-лейн. Красные флаги появились только спустя несколько минут, позволив эвакуировать автомобиль. Сайнс самостоятельно покинул трассу и вернулся в боксы, однако к заезду больше не присоединялся.

За 14 минут до завершения сессии последовала ещё одна остановка: на этот раз Кими Антонелли серьезно разбил свой Mercedes. В результате потери контроля на втором повороте машину развернуло и она на большой скорости врезалась в ограждение. Итальянский гонщик смог самостоятельно выбраться из кокпита, а сотрудники Mercedes теперь вынуждены будут собирать болид практически с нуля.

В концовке тренировки участники вышли на быстрые попытки с комплектом Soft. Наиболее уверенный круг записал на свой счет Джордж Расселл — его время 1:19.053 оказалось на шесть десятых секунды быстрее ближайшего преследователя.

Результаты третьей свободной тренировки:

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. Д.РасселлMercedes1:19.053-23
2. Л.ХэмилтонFerrari1:19.669+0.61622
3. Ш.ЛеклерFerrari1:19.827+0.77420
4. О.ПиастриMcLaren1:20.087+1.03417
5. А.ХаджарRed Bull1:20.137+1.08415
6. М.ФерстаппенRed Bull1:20.197+1.14415
7. К.АнтонеллиMercedes1:20.324+1.27118
8. Л.НоррисMcLaren1:20.443+1.39022
9. Г.БортолетоAudi1:20.459+1.40619
10. О.БерманHaas1:20.778+1.72518
11. А.ЛиндбладRacing Bulls1:20.838+1.78515
12. Л.ЛоусонRacing Bulls1:20.890+1.83713
13. Э.ОконHaas1:20.983+1.93019
14. Н.ХюлкенбергAudi1:21.067+2.01422
15. П.ГаслиAlpine1:21.071+2.01826
16. Ф.КолапинтоAlpine1:21.413+2.36022
17. А.ЭлбонWilliams1:21.664+2.61117
18. Ф.АлонсоAston Martin1:22.720+3.66720
19. В.БоттасCadillac1:23.514+4.46112
20. С.ПересCadillac1:24.397+5.34421
21. К.СайнсWilliams1
22. Л.СтроллAston Martin

