Джордж Расселл называет эту машину самой непредсказуемой

Команда Mercedes продолжает бороться с техническими проблемами после неудачного сезона. Гонщик Mercedes, Джордж Расселл отмечает, что основная забота связана с внезапной потерей стабильности машины во время заездов.

«Сейчас главная проблема – внезапная потеря стабильности. Вы не чувствуете уверенности на входе в поворот. Сначала машина работает отлично, круг получается идеальным, а потом вдруг все изменения, и стабильность исчезает. Эта машина – самая непредсказуемая за долгое время», - отметил Расселл.

По мнению гонщика, в прошлом году борьба с проблемами связанными с раскачкой была намного сложнее. Однако в новом сезоне, без этой проблемы, команда надеется вернуть стабильность и выйти на новый уровень производительности.