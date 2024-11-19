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Джордж Расселл называет эту машину самой непредсказуемой

Команда Mercedes продолжает бороться с техническими проблемами после неудачного сезона. Гонщик Mercedes, Джордж Расселл отмечает, что основная забота связана с внезапной потерей стабильности машины во время заездов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.11.2024, 12:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Mercedes продолжает бороться с техническими проблемами после неудачного сезона. Гонщик Mercedes, Джордж Расселл отмечает, что основная забота связана с внезапной потерей стабильности машины во время заездов.

«Сейчас главная проблема – внезапная потеря стабильности. Вы не чувствуете уверенности на входе в поворот. Сначала машина работает отлично, круг получается идеальным, а потом вдруг все изменения, и стабильность исчезает. Эта машина – самая непредсказуемая за долгое время», - отметил Расселл.

По мнению гонщика, в прошлом году борьба с проблемами связанными с раскачкой была намного сложнее. Однако в новом сезоне, без этой проблемы, команда надеется вернуть стабильность и выйти на новый уровень производительности.

Источник

Джордж Расселл (69)Mercedes (242)

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