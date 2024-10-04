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Лексика и наказание Макса: слова Джонни Херберта

В Сингапуре бывший гонщик Формулы-1 и ныне стюард FIA Джонни Херберт поделился информацией о процессе наказания Макса Ферстаппена за использование нецензурных выражений в адрес своей машины.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.10.2024, 16:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

В Сингапуре бывший гонщик Формулы-1 и ныне стюард FIA Джонни Херберт поделился информацией о процессе наказания Макса Ферстаппена за использование нецензурных выражений в адрес своей машины.

По словам Херберта, инцидент произошел на пресс-конференции, где голландский пилот произнес нецензурное слово, которое было транслировано по всему миру. Херберт отметил, что большинство гонщиков ведут себя более благопристойно и не употребляют ругательств.

Стюарды рассмотрели случай и провели открытый разговор с Ферстаппеном. Херберт отметил, что Макс выглядел расстроенным, но после беседы успокоился и не возражал против принятого решения. Вместо штрафа гонщику было поручено выполнить действие социальной направленности, конкретные меры пока не определены.

На следующий день Макс Ферстаппен продолжил обсуждение ситуации, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции FIA, а затем провел собственную импровизированную пресс-конференцию в паддоке.

Херберт выразил уважение к откровенности и бунтарской натуре гонщика, отметив, что именно эти качества делают Макса уникальным. Однако он подчеркнул, что считает количество ругательств в последнее время излишним. Бывший гонщик выразил надежду, что в будущем подобная лексика не будет звучать на публике, чтобы дети и подрастающее поколение не сталкивались с подобными выражениями.

Источник

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