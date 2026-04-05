Джонни Херберт: «Есть смысл брать пример с Lola Cars»

Британская компания Lola Cars, возрождённая в 2022 году, недавно презентовала реплики прославленных спортпрототипов Lola T70 S, покорявших гонки на выносливость в 60-х годах. Всего будет выпущено 16 экземпляров этих автомобилей, а их мощные двигатели V8 работают на синтетическом топливе, которое признано экологически устойчивым.

Презентация новинок прошла в самом центре Лондона, в Королевском автоклубе. Мероприятие посетил и Джонни Херберт, бывший пилот Формулы 1.

В последнее время многие гонщики, готовящиеся к участию в чемпионате мира 2026 года, открыто выражают недовольство новым поколением силовых установок с 50-процентной долей мощности от электрических гибридных систем. Херберту задали вопрос о том, не стоит ли Формуле 1 последовать примеру Lola Cars.

Поклонники и участники соревнований нередко высказывают желание вновь услышать рев классических V8, которые могли бы быть доработаны с учётом современных технологий. Такой шаг, по мнению многих, помог бы избежать ряда проблем, с которыми Формула 1 сталкивается в текущем сезоне.

Джонни Херберт в интервью RacingNews365 отметил: «Да, я думаю, что в этом есть смысл. Полагаю, в автоспорте в целом в случае появления каких-либо проблем всегда отлично умели их решать. В Lola работают с экологически устойчивым топливом, и это общеизвестная технология, но они демонстрируют, чего можно добиться в этой области. И если применять такое топливо, то вполне можно говорить, что двигатели внутреннего сгорания получат вечная жизнь, а это хорошо».

В прошлом году президент FIA Мохаммед бен Сулайем также предлагал отказаться от гибридных систем в пользу возвращения к моторам V10, работающим на современных топливах. Однако эта инициатива не получила поддержки.

Сам Херберт считает, что возвращение к V10 — не лучший вариант, но видит перспективу в современных V8: «Гибридные силовые установки, которые применяются в Формуле 1, в настоящее время работают не лучшим образом. Но это говорит о том, что когда начались разговоры о возвращении к V10 – что, вероятно, неправильно, и вариант с V8 представляется более реалистичным – то это значит, что можно избрать и такой путь».

По слухам, подобные перемены могут быть реализованы ближе к 2030 году. Херберт положительно оценивает инициативу Lola Cars, которая уже внедряет современные экологичные технологии, доказывая их жизнеспособность.

Завершая обсуждение, бывший гонщик отметил, что электрификация не является единственным «зелёным» решением. У всех подходов есть свои плюсы и минусы, а развитие альтернативных технологий позволит сохранить привычные для болельщиков ощущения от автоспорта.