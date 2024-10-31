Третий стюард Гран При Сан-Паулу – Джонни Херберт.

В Сан-Паулу, как и в Мехико, третьим стюардом на Гран-при будет Джонни Херберт, который трижды побеждал в Формуле 1 и стал победителем гонки "24 часа Ле-Мана".

Ему в разбирательстве спорных ситуаций помогут доктор Герд Эннзер из немецкой ассоциации DMSB, также являющийся стюардом в серии DTM, а также Эндрю Малалье, президент Федерации автоспорта Барбадоса, имеющий опыт работы стюардом в различных гоночных сериях.

Также стоит отметить, что в числе судей из Бразилии будет Лучиано Бурти, бывший пилот Формулы 1, выступавший за команды Jaguar и Prost в начале 2000-х. В настоящее время он работает комментатором на национальном телеканале TV Globo.

Согласно информации, на 2024 год на различные этапы сезона были приглашены следующие стюарды: Дерек Уорик - в Гран-при Бахрейна, Монако, Канады и США, Витантонио Лиуцци - в Саудовской Аравии, Китае, Майами, Имоле, Барселоне и Венгрии, Джонни Херберт - в Австралии, Австрии, Нидерландах, Италии, Азербайджане, Сингапуре и Мексике, Энрике Бернольди - в Гран-при Японии и Бельгии.