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Джонни Херберт: "Я не просто бывший гонщик Формулы-1, я еще и третий стюард Гран-при Мехико"

Спортивный мир ожидает назначения известных личностей на роль третьего стюарда Гран При Мехико. FIA позвала заслуженных гонщиков Формулы 1 и «24 часов Ле-Мана» Джонни Херберта принять участие в данном мероприятии.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.10.2024, 09:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

Спортивный мир ожидает назначения известных личностей на роль третьего стюарда Гран При Мехико. FIA позвала заслуженных гонщиков Формулы 1 и «24 часов Ле-Мана» Джонни Херберта принять участие в данном мероприятии.

Кроме Херберта, важные вопросы будут обсуждать представитель американской федерации IMSA, Тим Майер, сын бывшего главы McLaren, и бельгиец Лоик Бакелен, опытный юрист, который давно сотрудничает с FIA и участвует в рассмотрении спорных ситуаций на различных гоночных площадках — от Формулы 1 до туринга.

Предыдущие года свидетельствуют о том, что FIA выбирает для роли стюардов известных специалистов. Так, в 2024 году такими специалистами были Дерек Уорик, работавший на Гран При Бахрейна, Монако, Канады и Остина, а также Витантонио Лиуцци, принимавший участие в Гран При Саудовской Аравии, Китая, Майами, Имолы, Барселоны и Венгрии. Большой опыт у Джонни Херберта, который заслуженно судил в Австралии, Австрии, Нидерландах, Италии, Азербайджане и Сингапуре, а также у Энрике Бернольди, который принимал участие в стюардской деятельности на Гран При Японии и Бельгии.

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