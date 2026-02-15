Джонатан Уитли: «Audi уже напоминает команду Формулы 1»

Заводская команда Audi, основой для которой стала Sauber, уверенно начала свой дебютный сезон в Формуле 1. По итогам тестов в Бахрейне коллектив занял 5-е место по количеству пройденных километров среди всех участников, что свидетельствует о высокой степени надёжности их первой силовой установки, разработанной инженерами Audi Sport.

Пока делать выводы о скорости новой машины R26 рано, однако результаты пилотов Audi не разочаровывают: Нико Хюлкенберг завершил тесты на 12-й строке в рейтинге лучших кругов, а Габриэль Бортолето стал 13-м.

На этой неделе Audi F1 удалось добиться заметного прогресса по сравнению с первой выездной сессией в Барселоне, где команде пришлось преодолеть немало сложностей.

Руководитель коллектива Джонатан Уитли отметил, что команда усилила взаимодействие между инженерами по шасси и специалистами по силовой установке, несмотря на короткие зимние каникулы. По его словам, отдельные мероприятия для укрепления коллектива попросту не удалось провести, а в Барселоне команда находилась в самом начале пути.

«К концу текущей недели Audi стала напоминать настоящую команду Формулы 1, и это видно по слаженной работе в гараже», – подчеркнул Уитли.

Он добавил, что внутри коллектива уже налаживается обмен информацией, а выявленные в прошлом сезоне проблемные зоны сейчас находятся под особым вниманием. Audi постепенно движется по намеченному плану.

В ходе предсезонных тестов команда проверяет все аспекты подготовки: от логистики и транспортировки оборудования воздушным путём, до эффективности работы гоночных инженеров и взаимодействия между гонщиками и техническим персоналом.

В тестовых сессиях задействовано больше инженеров, чем на гоночных уикендах, и каждый специалист получает возможность высказать своё мнение — на основе этого формируется рабочий план на следующий день.

За зимний период структура коллектива претерпела изменения, в частности в части инженерного отдела и организации процессов, и первые плоды этой работы уже видны.

«Мы прошли все краш-тесты, одними из первых вывели на трек новую машину, испытали силовую установку в Барселоне и к тестам в Бахрейне привезли обновлённый аэродинамический обвес. Всё это говорит о наших амбициях, смелости и креативном подходе. Полагаю, стартовые позиции мы оцениваем реалистично, но уже можем гордиться проделанной работой», — резюмировал Уитли.