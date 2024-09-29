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Джина-Мария Шумахер официально стала женой "Я настолько счастлива быть с тобой. Спасибо за все, что ты делаешь для меня"

Джина-Мария Шумахер, дочь легендарного чемпиона мира по автогонкам, сыграла свадьбу с Иэном Бетке на семейной вилле Шумахеров в Майорке. Следует отметить, что информация о предстоящем браке появилась еще в начале года и вчера стала фактом.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.09.2024, 15:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

Джина-Мария Шумахер, дочь легендарного чемпиона мира по автогонкам, сыграла свадьбу с Иэном Бетке на семейной вилле Шумахеров в Майорке. Следует отметить, что информация о предстоящем браке появилась еще в начале года и вчера стала фактом.

Счастливые молодожены поделились в социальных сетях фотографией со свадьбы. На снимке запечатлены они сами, а также краткий комментарий от Джины: «Для тебя – всегда «да!» Да – навсегда!».

Церемония бракосочетания продолжалась около полутора часов, после чего гости перешли к свадебному банкету, сопровождавшемуся живой музыкой в стиле кантри. Выбор музыкального сопровождения отражает интересы Джины-Марии, которая является выдающейся конной спортсменкой, специализирующейся в ковбойской выездке.

Источник Ultima Hora сообщил, что роскошная вилла, где прошла свадьба, приобретена в 2017 году у президента "Реал Мадрид" Флорентино Переса за 30 миллионов евро. Поместье охватывает площадь 15 тысяч квадратных метров и располагает двумя бассейнами, тренажерным залом, обширным садом и даже вертолетной площадкой.

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