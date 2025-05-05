Джеймс Ваулз: Моя команда вызывает у меня гордость

В последней гонке в Майами команда Williams продемонстрировала отличные результаты, заработав очки двумя машинами. Для коллектива это стало самым результативным этапом с начала текущего года.

Руководитель команды Джеймс Ваулз поделился своими впечатлениями: "Непростой уик-энд, но я доволен результатом. Учитывая сложности, с которыми мы столкнулись вчера утром, вывести обе машины в финал квалификации в субботу и двумя машинами заработать очки в воскресенье было очень приятно. Сезон длинный, команды будут вносить изменения, посмотрим, как всё сложится в следующих гонках, но заработать очки в пяти из первых шести гонок – это серьёзный прогресс по сравнению с тем, что было раньше. Я не могу не гордиться командой и нашими гонщиками. Алекс и Карлос действительно отдают всего себя нашей команде, мы на верном пути и движемся вперёд".

Гонщик Алекс Элбон, финишировавший на пятом месте, поделился своими эмоциями: "Я рад, что смог перезагрузиться и включиться в борьбу после вчерашнего штрафа! Машина была быстра, сегодня всё зависело от чистой скорости. Я очень доволен результатом. Если честно, я с трудом могу в это поверить, если вспомнить, где мы были 12 месяцев назад. Это говорит о достигнутом нами прогрессе и нашей способности выступать на самом высоком уровне. Да, пока не в каждой гонке мы будем добиваться таких успехов, но мы продолжим бороться, а сегодня – отметим успех".

Другой гонщик команды, Карлос Сайнс, финишировавший девятым, также поделился своим мнением: "Я разочарован итогами гонки. Вчерашнее недоразумение с использованием комплектов вынудило меня стартовать на прикатанной резине. Избежав контакта с Ландо на первом круге, когда он возвращался на трассу, я, к сожалению, столкнулся с Алексом, и серьёзно повредил днище. Между двумя половинами наших боксов возникло недопонимание, с которым мы разберёмся, но с теми повреждениями, которые я получил, потеря позиций была неизбежна. Я сделал всё, что мог, чтобы удержаться и не отстать от соперников, и девятое место – максимально возможный результат. Положительным моментом является очень хороший темп и лучший с начала сезона баланс машины. Мы всё проанализируем и сделаем выводы".