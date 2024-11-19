Джеймс Ваулз: "Williams не готова работать с Ньюи"

В 2025 году Эдриан Ньюи примет предложение о работе в Aston Martin. После ухода из Red Bull Racing, британский инженер вёл переговоры с различными командами. Один из руководителей, Джеймс Ваулз из Williams, подтвердил, что они также были заинтересованы в его услугах. Однако, по словам Ваулза, в настоящее время команда не готова к такому высококлассному специалисту из-за отсутствия необходимой базы и оборудования.

«Наше решение не определяется финансами. Если бы это был аукцион, на котором побеждал тот, кто больше заплатит, мы бы не хотели в этом участвовать», - заявил Джеймс Ваулз. «Важно, чтобы в нашей команде работали люди, которые действительно верят в наш проект. В данный момент у нас в Williams недостаточно ресурсов, чтобы обеспечить достойные условия для Эдриана».

Руководитель подчеркнул, что перед командой стоит ещё много работы по модернизации, прежде чем они смогут принять такого высококвалифицированного специалиста. По его мнению, приход Ньюи мог бы навредить коллективу и вызвать обратный эффект. «Я не стремлюсь к созданию штаба, в котором всё зависит от одного человека. Весь коллектив, от гонщиков до инженеров, играет важную роль. Мы - это не отдельные личности, а команда из тысяч людей, работающих сообща. Именно это ценно», - добавил Джеймс Ваулз.

В заключение он отметил: «Я хочу идти собственным путём, отличным от других. Даже если это сейчас кажется менее прибыльным, в будущем такой подход принесёт нам успех. Мы на правильном пути, даже если это требует дополнительных усилий. Мы сделали верный выбор в том, куда направлять наши инвестиции, и не будем просто тратить деньги лево и право».