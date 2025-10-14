Джеймс Ваулз: «В 2026 году обгоны будут выглядеть иначе»

В сезоне 2026 года Формула 1 ожидает масштабное обновление технического регламента. Изменения затронут не только инженерные решения, но и будут заметны зрителям. Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз поделился мнением о том, как нововведения скажутся на обгонах в гонках.

По словам Джеймса Ваулза, гонщики Williams уже испытали прототип новой машины в симуляторе. Первое впечатление оказалось не самым положительным, однако с каждым последующим заездом пилоты проявляли все больший интерес и активно высказывали предложения по дальнейшему совершенствованию болида и поиску конкурентных преимуществ.

Ваулз отмечает, что после введения новых правил в 2026 году характер обгонов существенно изменится. Ожидается, что количество обгонов увеличится, однако их расположение на трассе и подход к выполнению маневров будут отличаться от нынешних. В частности, гонщики смогут практически полностью заряжать аккумулятор в одной тормозной зоне и использовать всю энергию на одной прямой, что внесет новые аспекты в гоночную динамику.

Руководитель Williams также уверен, что предстоящие изменения позволят спортсменам проявлять больше инициативы и творческого подхода в борьбе на трассе. По его мнению, пилотам, вероятно, придется чаще выполнять переключения во время заезда, но он не считает это недостатком. Напротив, подобная ситуация позволит выделиться тем, кто способен мыслить нестандартно и полностью управлять машиной.