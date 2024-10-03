Джеймс Ваулз предсказывает, что к 2025 году в Williams будет лучший состав

В следующем сезоне гонок Формулы 1, пилот Карлос Сайнс перейдет в команду Williams, где будет коллегой по команде у гонщика Алекса Элбона. Это событие вызвало большой резонанс в мире автоспорта.

Начальник английской гоночной команды, Джеймс Ваулз, выразил уверенность в том, что новый дуэт пилотов станет лучшим среди всех других участников чемпионата. «Я думаю, что в 2025 году у нас будет самый сильный состав пилотов по сравнению с остальными. Хотя Франко Колапинто отлично справляется на текущий момент, у него не хватает опыта, который есть у Карлоса», - отметил Ваулз.

«Я уверен, что наш состав будет лучшим не только в плане техники за рулём, но и в организационном плане. Это поможет команде быть мотивированной и двигаться только вперед», - подчеркнул Ваулз, довольный новым составом.