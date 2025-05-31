Джеймс Ваулз останавливаться не собирается: «Трудности продолжаются…»

Перед гоночным уик-эндом в Барселоне в команде Williams были объявлены трудности с трассой: FW47 не справляется с быстрыми поворотами. В третьей тренировке Карлос Сайнс занял 13-е место, в то время как его напарник, Алекс Элбон, оказался на предпоследнем месте, проведя большую часть времени в боксах.

Руководитель команды, Джеймс Ваулз, поделился мнением на канале Sky Sports: "Мы продолжаем сталкиваться с трудностями. Хотя мы делаем некоторый прогресс, работы ещё предстоит много. Карлос столкнулся с трафиком и не смог улучшить результаты, а у машины Алекса возникли технические проблемы. Наша цель остаётся прежней: пробиться хотя бы с одной машиной на финишную прямую квалификации. Но, к сожалению, нам нужно быть реалистичными."

Обращая взгляд на предыдущие выступления Williams на этой трассе, можно заметить, что команде традиционно не везло здесь. Несмотря на изменения в этом сезоне, шасси FW47 всё ещё испытывает затруднения из-за специфики каталонской трассы.

Модификации были внесены, однако результаты пока не на том уровне, который планировался. Возможности машины ограничены из-за особенностей трассы. Подстройка к автодрому может повлиять на общую эффективность шасси на других гоночных трассах.

В настоящее время команда пытается компенсировать недостатки за счёт изменения настроек. Тем не менее, возможно, проблемы вновь возникнут на следующем этапе на Хунгароринге...