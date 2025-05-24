Роль шин в автомобильной промышленности, согласно Джеймсу Ваулзу

В команде Williams особых успехов на квалификации в Монако не добились. В финал смог пройти лишь гонщик по имени Алекс Элбон. Карлос Сайнс, в свою очередь, оказался немного в отрыве от партнёра.

Джеймс Ваулз, руководитель Williams, поделился мнением: «Сегодня основная проблема заключалась в шинах. Они не справлялись с задачей ни у Карлоса в последнем этапе квалификации, ни у Алекса в самом финале. Нам ещё предстоит многое понять и научиться, но уже завтра это будет не так важно. Теперь главное — придумать, как использовать два обязательных пит-стопа в нашу пользу во время гонки».

Алекс Элбон (занявший 10-е место): «Я рассчитывал на большее. Нужно разобраться, почему я смог проехать круг быстрее во второй части квалификации, нежели в финале. На трёх тренировках у нас был хороший темп, но во время квалификации шины не проявили себя как следует. В третьем сегменте казалось, что все наладилось, но в финале сцепление снова упало».

Несмотря на то, что гонка предполагает два обязательных пит-стопа, она будет достаточно предсказуема, и, следовательно, интересна».

Карлос Сайнс (11-е место): «Для меня уик-энд в Монако начался нелегко. У машины было достаточно скорости, чтобы пройти в финал квалификации, однако шины Soft почему-то не всегда работали как нужно. Это напоминало лотерею, и в результате в последнем сеансе они снова подвели».

Это разочаровывает, но завтра нас ждёт увлекательная гонка с двумя стандартными пит-стопами. Попробуем наверстать упущенное!»