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Роль шин в автомобильной промышленности, согласно Джеймсу Ваулзу

Формула 1: Williams разочарованы результатами квалификации в Монако. В финал прошёл только Алекс Элбон, Карлос Сайнс уступил. Руководитель команды готовит план для гонки с обязательными пит-стопами.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.05.2025, 20:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

В команде Williams особых успехов на квалификации в Монако не добились. В финал смог пройти лишь гонщик по имени Алекс Элбон. Карлос Сайнс, в свою очередь, оказался немного в отрыве от партнёра.

Джеймс Ваулз, руководитель Williams, поделился мнением: «Сегодня основная проблема заключалась в шинах. Они не справлялись с задачей ни у Карлоса в последнем этапе квалификации, ни у Алекса в самом финале. Нам ещё предстоит многое понять и научиться, но уже завтра это будет не так важно. Теперь главное — придумать, как использовать два обязательных пит-стопа в нашу пользу во время гонки».

Алекс Элбон (занявший 10-е место): «Я рассчитывал на большее. Нужно разобраться, почему я смог проехать круг быстрее во второй части квалификации, нежели в финале. На трёх тренировках у нас был хороший темп, но во время квалификации шины не проявили себя как следует. В третьем сегменте казалось, что все наладилось, но в финале сцепление снова упало».

Несмотря на то, что гонка предполагает два обязательных пит-стопа, она будет достаточно предсказуема, и, следовательно, интересна».

Карлос Сайнс (11-е место): «Для меня уик-энд в Монако начался нелегко. У машины было достаточно скорости, чтобы пройти в финал квалификации, однако шины Soft почему-то не всегда работали как нужно. Это напоминало лотерею, и в результате в последнем сеансе они снова подвели».

Это разочаровывает, но завтра нас ждёт увлекательная гонка с двумя стандартными пит-стопами. Попробуем наверстать упущенное!»

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