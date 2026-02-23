Джеймс Ваулз высказался о соотношении сил между лидерами

В преддверии нового сезона Формулы 1, тестовые заезды в Бахрейне стали предметом активного обсуждения среди представителей команд. Несмотря на заявления пилотов и руководителей Red Bull Racing о том, что Mercedes, Ferrari и McLaren демонстрируют более высокие скорости, не все участники чемпионата разделяют такую точку зрения.

Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз выразил сомнения в подобных оценках, предположив, что Red Bull Racing намеренно занижает свою реальную скорость во время тестов. По его словам, команды в паддоке придерживаются различных стратегий и не раскрывают всех своих возможностей до начала сезона.

«Команды играют в разные игры. В Red Bull выглядели очень хорошо до тех пор, пока мы не заговорили об их силовой установке. После этого они сразу прикрутили свою скорость», – отметил Ваулз.

Он также подчеркнул, что Ferrari демонстрирует серьёзный прогресс, разрабатывая инновационные решения и проявляя высокую конкурентоспособность. По мнению главы Williams, Mercedes также показала сильное начало и сохраняла высокую скорость на протяжении всех тестовых дней, поэтому сбрасывать их со счетов преждевременно.

Джеймс Ваулз отметил, что оценить реальное соотношение сил сейчас сложно, поскольку каждая команда использует свой подход к мощности двигателя и количеству топлива на борту. По его мнению, все играют свою игру, и это затрудняет объективную оценку ситуации.

Руководитель Williams предположил, что в этом сезоне результаты команд будут зависеть от особенностей трассы и характеристик болидов ещё больше, чем раньше. При этом он добавил, что даже если Ferrari окажется сильнейшей на Гран-при Бахрейна, это не гарантирует ей победу на следующем этапе в Мельбурне.