Джеймс Ваулз: «Мы знаем, какие меры необходимо предпринять»

Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз подвел итоги Гран При Китая, где пилот коллектива Карлос Сайнс смог занять девятое место, обеспечив команде первые очки в сезоне. В то же время Александру Элбону не удалось принять участие в гонке из-за возникших технических сложностей.

Джеймс Ваулз отметил, что второе соревнование чемпионата завершено, и в первую очередь выделил выступление Карлоса Сайнса. По словам руководителя Williams, пилот продемонстрировал выдающееся мастерство и максимальную отдачу, независимо от позиции, за которую боролся. Сайнс, по мнению Ваулза, абсолютно заслуженно вошел в десятку лучших и принес команде первые очки в этом году, проведя гонку без ошибок от самого старта до клетчатого флага.

Что касается ситуации с Алексом Элбоном, Ваулз выразил сожаление из-за того, что гонщик не смог выйти на старт. Накануне гонки у машины Элбона была заменена коробка передач, однако уже по пути на стартовое поле команда выявила утечку в гидравлической системе. Несмотря на все усилия механиков, устранить неисправность до начала гонки не удалось.

Ваулз подчеркнул, что у Элбона также могли быть шансы на борьбу за очки. По его словам, за первые два гоночных уик-энда в сезоне команда столкнулась с избыточным количеством технических проблем, к которым добавились вопросы по эффективности работы шасси. Руководитель Williams заверил, что коллектив осознает необходимость скорейших улучшений и уже разработал планы по устранению выявленных недостатков в ближайшие месяцы.

«Мы знаем, какие шаги нужно предпринять, чтобы повысить надежность техники, и намерены приступить к этим мерам незамедлительно», — добавил Ваулз.

В данный момент команда сосредоточена на подготовке к предстоящему этапу в Сузуке. Как отметил Ваулз, Williams ожидают новые вызовы на Гран При Японии, однако в коллективе надеются развить успех Карлоса Сайнса, показанный на прошлых выходных.

После третьей гонки сезона участников чемпионата ждет продолжительный перерыв, связанный с отменой этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии. Ваулз отметил, что решение FIA было вынужденным и сложным, поблагодарив федерацию за профессионализм, а также выразил поддержку всем, кто оказался затронут в сложившейся ситуации.

Команда Williams намерена использовать паузу для качественной подготовки и рассчитывает на более высокие результаты уже на этапе в Майами. Ваулз подчеркнул, что коллектив четко осознает свои цели и уже реализует масштабную программу модернизации, нацеленную на повышение конкурентоспособности болида.

В завершение руководитель Williams поздравил Кими Антонелли с первой победой в Формуле 1 и выразил уверенность в том, что на счету молодого пилота впереди еще немало успешных гонок.