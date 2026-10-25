«Мы расстроены, что так много проиграли»: Джеймс Ваулз

В Williams не ожидали высоких результатов в квалификации на трассе в Остине, поскольку она не подходит машине FW48. Однако команда не предполагала, что оба её гонщика окажутся в конце второй десятки.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «В этот уик-энд сложности начались с самых первых кругов первой тренировки. Темпа у нас не было, и хотя я думаю, что сегодня мы могли подняться на более высокие позиции, но не всё сделали правильно.

Мы расстроены, что так много проиграли первой десятке, но это не стало для нас сюрпризом. Знаем, что впереди ещё более сложные испытания, и знаем, чего должны добиться в ходе подготовки к следующему году. Впрочем, задачи, которые стоят перед нами в этом сезоне, от этого не станут легче, и завтра постараемся сделать всё, что в наших силах».

Карлос Сайнс (19-й) отметил, что уик-энд складывается сложнее ожидаемого: «Пожалуй, в этот уик-энд нам приходится сложнее, чем мы ожидали, хотя перед квалификацией мы внесли ряд изменений в настройки, и поведение машины изменилось к лучшему.

Мой последний круг складывался неплохо, первый и второй секторы я проехал очень уверенно, но допустил ошибку на входе в 15-й поворот – вероятно, это стоило нам потери нескольких позиций.

Завтрашняя гонка в любом случае обещает быть трудной, и не думаю, что наш темп позволит пробиваться вперёд. Но постараюсь провести Гран При США как можно лучше, а там посмотрим, каких результатов мы сможем добиться».

Алекс Элбон (20-й) назвал субботу неудачной для команды: «Далеко не самая лучшая наша суббота. В конце первой квалификационной сессии мы выехали на трассу слишком рано, поэтому надо будет проверить, правильно ли мы действовали, и проанализировать всю собранную сегодня информацию.

Мне всё ещё не удалось найти правильный ритм в плане работы с машиной и резиной. Мы делаем всё, что в наших силах, стараемся добиться максимально возможного темпа, но также знаем, что на этой трассе проявляются все наши слабости».