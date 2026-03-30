Джеймс Ваулз: «Дальше так продолжаться не может»

Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз подвёл итоги Гран При Китая, в котором его коллектив вновь остался без очков. По итогам гонки Карлос Сайнс занял 15-е место, уступив лидеру более минуты, а Алекс Элбон и вовсе отстал на два круга. Впрочем, столь значительное отставание Элбона было связано с тем, что он большую часть дистанции провёл в тестовом режиме по заданию инженеров, пять раз заезжая в боксы для внесения изменений в настройки FW48.

Джеймс Ваулз отметил, что команда пока не располагает достаточной скоростью, чтобы стабильно бороться за очки. Он подчеркнул, что впереди у Williams пятинедельная пауза, которую необходимо использовать максимально эффективно. По словам Ваулза, команда должна приложить все усилия, чтобы улучшить положение в середине пелотона уже в ближайших гонках.

Руководитель Williams признал, что начало сезона оказалось непростым, и коллектив оказался среди аутсайдеров. Тем не менее, он выразил уверенность в выбранном направлении развития и подчеркнул, что уже внесённые изменения должны помочь прогрессировать. Ваулз отметил самоотверженную работу сотрудников команды, а также профессионализм Карлоса Сайнса и Алекса Элбона, которые делают всё возможное на трассе.

Говоря о прошедшей гонке в Сузуке, Ваулз признал, что результат оказался неудовлетворительным. По его словам, команда не может позволить себе продолжать в том же духе и обязана на каждом этапе прибавлять в скорости, чтобы вновь начать набирать очки в каждом гоночном уик-энде.

Особую похвалу руководитель Williams выразил Карлосу Сайнсу, отметив его безупречное пилотирование и максимальную отдачу. Также Ваулз отметил, что тестовая программа, которую выполнил Алекс Элбон, позволила собрать важную информацию о машине, что пригодится при дальнейшей работе над FW48.

Ваулз добавил, что впереди команду ждут пять непростых недель, которые будут посвящены глубокому анализу текущей ситуации. Он выразил надежду, что в Гран При Майами Williams сможет выступить более успешно и побороться за очки.

Также Джеймс Ваулз прокомментировал аварию Оливера Бермана, подчеркнув, что рад отсутствию серьёзных травм у пилота. По его словам, этот инцидент стал напоминанием для всех о необходимости дальнейшего повышения уровня безопасности на трассе.