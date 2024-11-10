Джереми Кларксон высказался о двух чемпионах: "Им удалось покорить мир".

Джереми Кларксон, известный британский телеведущий, который стал популярным благодаря программам о автомобилях Top Gear и Grand Tour, теперь занят новым проектом под названием «Ферма Кларксона». После Гран При в Бразилии он поделился своим мнением о двух чемпионах - Льюисе Хэмилтоне и Максе Ферстаппене.

Хэмилтон, обладатель семи титулов, проводил неудачные гонки за команду Mercedes, заработав всего одно очко за 10-е место в Бразилии. В то время как действующий чемпион мира, Макс Ферстаппен, стартовав с 17-й позиции, одержал яркую победу, продемонстрировав одну из своих лучших гонок.

«В прошлые выходные в Бразилии мы поняли две, нет, возможно, даже три важные вещи, - делится своими мыслями Кларксон. - Не стоит забывать и про Лэнса Стролла, который попал в аварию на только что починенной машине прямо на формационном круге, вылетев с трассы и застряв в гравийной ловушке».

По мнению телеведущего, Макс Ферстаппен - один из лучших гонщиков всех времен, возможно, даже лучший из всех, кого только можно видеть. Одновременно он считает, что время Льюиса Хэмилтона ушло. Кларксон отмечает, что Хэмилтон винил свою машину за неудачную квалификацию, в то время как его напарник, Джордж Расселл, смог пробиться в первый стартовый ряд.

«Можно предположить, что команда, узнав о переходе Хэмилтона в Ferrari на следующий год, специально залила в бак его машины что-то странное. Но это маловероятно. Скорее всего, Хэмилтон просто уже не в лучшей форме».

Джереми Кларксон известен своей резкостью суждений и оригинальным чувством юмора, которое можно охарактеризовать как «на грани фола». Он высказался в своем стиле и на этот раз. Бывший глава Формулы 1, Берни Экклстоун, выразил похожие мысли насчет будущего Хэмилтона, что подтверждает его слова.

«Для Джона Элканна, руководителя компании Ferrari, было важно утешить свое самолюбие, думая, что он приобрел лучшего гонщика в мире. Однако, сейчас ему, возможно, уже не так уж и радостно. Время покажет, была ли его покупка оправданной».

Берни Экклстоун также добавил: «Если Льюис начинает угасать, что лично мне было бы неприятно видеть, ему стоит задуматься об уходе из мира Формулы 1 и заняться чем-то другим...».