Как сделать гонки интереснее: советы от Джереми Кларксона

Британский телеведущий Джереми Кларксон высказал свою точку зрения на события в мире Формулы 1. После завершения не самой захватывающей гонки в Японии, он поделился своим необычным предложением, используя привычное для него чувство юмора.

«У меня была идея, как сделать гонки Формулы 1 более захватывающими, – объявил Кларксон в своих социальных сетях. – Необходимо выбирать трассы, где обгонять будет легче. Это кажется очевидным. С учетом того, что машины стали шире, имеет смысл проводить гонки на трассах, которые подходят для новых реалий, не оглядываясь на прошлые стандарты. В конечном итоге это позволит привлечь больше зрителей, что, безусловно, повлияет на доходы».

«Гонка Формулы 1 в Японии дала мне представление о том, каково это смотреть крикет», – добавил он, подчеркивая необходимость изменений в мире автоспорта.