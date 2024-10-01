Джеки Стюарт: Я был удивлен решением Льюиса

В 2025 году Льюис Хэмилтон выступит в красном комбинезоне за рулём Ferrari. Известный автогонщик Джеки Стюарт поделился мнением о решении семикратного чемпиона мира покинуть Mercedes.

«Меня удивило выбор Льюиса, ведь ему уже 40 лет, а он переходит в команду, которая недавно только стала конкурентоспособной. В последние годы Ferrari имела свои трудности из-за управленческих проблем, которые привели к серьёзным изменениям», - отметил Джеки Стюарт.

Его мнение состоит в том, что в настоящее время в команде стабильность, и Льюис видит в этом свою перспективу. Однако в мире Формулы 1 сложно найти другой бренд с такой долгой историей и преемственностью.

Переход в новую команду для Льюиса будет непростым, учитывая его возраст. Но его мастерству и таланту можно только поклоняться, как это было видно в этом году на трассе в Сильверстоуне. Решение перейти в Ferrari вполне нестандартно, и, как считает Льюис Хэмилтон, настало не время для завершения карьеры, это понимает и Джеки Стюарт.