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Вместо Джека Кроуфорда будет проводить заезды в Хьюстоне на AMR22

Сегодня в Хьюстоне, самом крупном городе Техаса по населению, состоится демонстрация команды Aston Martin. Американский гонщик Джек Кроуфорд, участник Формулы 2 и партнёр команды из Сильверстоуна, сядет за руль AMR22 - болида 2022 года.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.10.2024, 14:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня в Хьюстоне, самом крупном городе Техаса по населению, состоится демонстрация команды Aston Martin. Американский гонщик Джек Кроуфорд, участник Формулы 2 и партнёр команды из Сильверстоуна, сядет за руль AMR22 - болида 2022 года.

Эти выступления и уникальный дизайн автомобиля посвящены новому этапу сотрудничества Aston Martin F1 с саудовским нефтяным гигантом Aramco, основным спонсором команды. Заметим, компания Aramco отмечает своё 50-летие, именно в Хьюстоне расположены её штаб-квартира и крупнейший исследовательский центр.

Интересный факт: демонстрацию запланировали не на одной обычной трассе, а в пяти различных точках города. После этого болид будет показан на конференции, посвящённой бизнесу и экологии, куда также приглашены студенты местного университета.

Кроме того, в рамках нового этапа сотрудничества Aston Martin и Aramco под названием Generation 3, некоторые детали дизайна болидов AMR24 будут посвящены выступлениям Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла, которые состоятся на Гран При США в Остине.

Источник

Aston Martin (151)

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