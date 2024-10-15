Вместо Джека Кроуфорда будет проводить заезды в Хьюстоне на AMR22

Сегодня в Хьюстоне, самом крупном городе Техаса по населению, состоится демонстрация команды Aston Martin. Американский гонщик Джек Кроуфорд, участник Формулы 2 и партнёр команды из Сильверстоуна, сядет за руль AMR22 - болида 2022 года.

Эти выступления и уникальный дизайн автомобиля посвящены новому этапу сотрудничества Aston Martin F1 с саудовским нефтяным гигантом Aramco, основным спонсором команды. Заметим, компания Aramco отмечает своё 50-летие, именно в Хьюстоне расположены её штаб-квартира и крупнейший исследовательский центр.

Интересный факт: демонстрацию запланировали не на одной обычной трассе, а в пяти различных точках города. После этого болид будет показан на конференции, посвящённой бизнесу и экологии, куда также приглашены студенты местного университета.

Кроме того, в рамках нового этапа сотрудничества Aston Martin и Aramco под названием Generation 3, некоторые детали дизайна болидов AMR24 будут посвящены выступлениям Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла, которые состоятся на Гран При США в Остине.