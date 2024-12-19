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Джек Кроуфорд надеется, что он привлечет внимание у Cadillac

В следующем сезоне автогонок Формулы 1, в 2026 году, планируется дебют заводской команды Cadillac. По слухам, одно из мест за рулем новой машины может занять американский гонщик.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.12.2024, 19:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

В следующем сезоне автогонок Формулы 1, в 2026 году, планируется дебют заводской команды Cadillac. По слухам, одно из мест за рулем новой машины может занять американский гонщик. Джек Кроуфорд, на данный момент выступающий в качестве резервного гонщика у Aston Martin, надеется на привлечение внимания руководства Cadillac своими успехами в Формуле 2 и возможным предложением контракта.

"В настоящее время моя цель - работать с командой Aston Martin, учиться и совершенствоваться. Однако, я не скрываю, что готов рассмотреть любое предложение о сотрудничестве, особенно если речь идет о выступлении за другую команду. Это моя мечта, и я готов серьезно рассмотреть любые варианты", - поделился мнением Кроуфорд.

В ближайшем будущем гонщик планирует продолжить выступления в Формуле 2. По его словам, на сегодняшний день количество американских гонщиков в Формуле 2 и 3 довольно ограничено. Среди претендентов на место в команде Cadillac есть несколько гонщиков из IndyCar, однако Джек Кроуфорд уверен, что он является лучшим американским гонщиком, выступающим в Европе.

Источник

Джек Кроуфорд (1)Aston Martin (186)

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