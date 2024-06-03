Симуляторы – еще один способ стать лучшим пилотом

Подведены итоги уик-энда в Монако, который стал практически домашним этапом сезона для Alpine F1. Несмотря на нелепый инцидент между гонщиками команды на первом круге, Пьеру Гасли удалось финишировать в призовой десятке. Команда отметила важный вклад резервиста Джека Дуэна, который помог найти оптимальные настройки для болида A524.

Дуэн внёс огромные усилия, работая на симуляторе и с инженерами команды. Его работа позволила улучшить результаты на тренировках и в квалификации. Джек, проживающий в Монако, успел поработать на трассе и провести много часов за рулём симулятора в Энстоуне.

В то время как Окон и Гасли не показали лучшие результаты на тренировках в Монако, работа Дуэна с инженерами оказала заметное влияние на улучшение показателей команды. Новые настройки, найденные им в Энстоуне, помогли Гасли показать 11-е время на третьей тренировке.

Таким образом, команда смогла пройти в финал квалификации, а Гасли стартовал с 10-й, а Окон — с 11-й позиции. Поддержав работу Джека, гонщики подчеркнули её важность и признали, что его советы действительно оказались полезными.

Полученный Гасли призовой балл за 10-е место в гонке стал ярким доказательством того, насколько важным был вклад Дуэна в подготовку болида Alpine F1 на уик-энде в Монако.