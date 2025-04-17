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Отличное сочетание: Джек Дуэн оценил свою работу в команде

Гонщик Alpine Джек Дуэн готов к Гран При в Саудовской Аравии, после сложного уик-энда в Бахрейне. Он планирует показать лучший результат на любимой трассе в Джидде, считая её одной из самых привлекательных в календаре.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.04.2025, 22:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Джек Дуэн выразил оптимизм по поводу предстоящего уик-энда в Саудовской Аравии, ведь гонщик Alpine считает трассу в Джидде одной из своих любимых. Несмотря на это, он не мог не вспомнить о прошлом этапе в Бахрейне, где ему не посчастливилось финишировать в зоне очков.

Вспоминая гонку в Бахрейне, Дуэн отметил, что у него были проблемы с автомобилем безопасности, гибридной системой и защитой позиции от наступающих соперников. Всё это помешало ему финишировать выше и, возможно, заработать очки на этой гонке.

Однако наступающий уик-энд в Джидде приносит новые надежды Дуэну, особенно учитывая, что здесь не так жарко, как в Бахрейне. Гонщик признал, что трасса в Саудовской Аравии является одной из его любимых и он чувствует себя здесь как дома, ведь именно здесь он начинал свой путь в Формуле 2.

Дуэн выразил уверенность в команде Alpine F1, с которой, по его словам, у него складываются отличные отношения. Совместная работа с командой и его напарником по команде, Пьером Гасли, только укрепляются с каждым уик-эндом.

Относительно предстоящей гонки Дуэн, как и Гасли, предпочитает не делать прогнозы заранее, сосредотачиваясь на том, как их болид будет себя вести на трассе.

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