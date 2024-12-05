Распечатка Спортивного регламента у Джека Дуэна

Джек Дуэн готовится занять место Эстебана Окона в команде Alpine на последнем этапе сезона в Абу-Даби. Австралийский пилот подчеркнул, что акцентировал внимание на изучении регламента, чтобы быть готовым к нестандартным ситуациям на трассе.

«Я провел много тестов, в ходе которых мы симулировали гонки и квалификацию, но это не то же самое, что настоящий гоночный уик-энд, – поделился Джек в четверг в Абу-Даби. – Во время тестов у нас нет 19 других машин, и нет необходимости строго соблюдать Спортивный регламент. Поэтому на этой неделе я уделил больше внимания изучению правил».

«Я должен быть уверен, что делаю все возможное, и важно избегать инцидентов. Пример рядом – отложенный старт в Бразилии, который вызвал недопонимание. Это базовые вещи, и я хочу быть готов к подобным ситуациям. У меня есть копия Спортивного регламента, и сегодня мы обсудим его с командой».

«В остальном команда хорошо меня подготовила. Я уверен за рулем и чувствую себя готовым к предстоящему уик-энду».