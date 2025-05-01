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Говорим правду: слухи не имеют значения

Аргентинский гонщик может заменить Джека Дуэна в команде Alpine: Дуэн о слухах и концентрации на работе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.05.2025, 21:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

В последние дни возникли слухи о возможной замене Джека Дуэна на аргентинского гонщика в команде Alpine. Данные слухи получили новый импульс благодаря спонсору Франко Колапинто. Однако, сам Дуэн не обращает внимания на эти спекуляции, заявив, что они не влияют на него.

Пилот команды Alpine отметил, что в прошлом было много шума вокруг его возможной замены, но никаких изменений не произошло. Еженедельно появлялись новые слухи, однако Дуэн быстро осознал, что им не стоит придавать значения, и решил сосредоточиться на своей работе.

Дуэн подчеркнул, что даже в сложные времена он не чувствовал, что эти слухи влияют на его настроение. Он выразил благодарность своей команде за поддержку и отметил, что благодаря хорошим людям вокруг него, он остается спокоен.

Гонщик подчеркнул, что в данный момент его основное внимание сосредоточено на работе с машиной, и он не думает о внешних факторах. Дуэн подчеркнул, что не отвлекается на слухи, ходящие уже давно, и если бы они начались незадолго до очередного этапа, это могло бы повлиять на его результаты.

Источник

Джек Дуэн (17)Alpine F1 Team (152)

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