Джек Дуэн протестировал болид Haas

Джек Дуэн вновь сел за руль машины Формулы 1. Резервный гонщик Haas впервые поучаствовал в тестах по программе TPC, которые прошли на испанском автодроме в Хересе.

В рамках TPC используются машины предыдущих лет выпуска. Вместе с австралийцем на тестах работали японские гонщики Рио Хиракава и Шо Цубой, которых поддерживает Toyota.

До этого Дуэн пилотировал машину Формулы 1 более года назад — во время гоночного уик-энда в Майами, когда ещё выступал за Alpine. Зимой 2026-го он подписал контракт резервного пилота с Haas.

В американской команде теоретически могут рассматривать Дуэна как одного из кандидатов на место в основном составе на 2027 год. Поэтому руководство Haas будет анализировать результаты тестов в Хересе и с этой точки зрения.

«Я вернулся за руль машины Формулы 1, и это даёт невероятные ощущения», – поделился 23-летний гонщик на своих страницах в социальных сетях, в том числе поблагодарив команду за такую возможность.

Haas F1 пока не делала заявлений о составе на следующий сезон. Ожидается, что Оливер Берман сохранит место в команде, тогда как будущее Эстебана Окона остаётся неопределённым.

Сейчас команда занимает 7-ю строчку в зачёте Кубка конструкторов и имеет 21 очко. Лишь три из них заработал Окон.

Перед поездкой в Херес Haas провела тесты TPC на португальской трассе в Портимао. В них участвовали Рафаэль Камара, которого считают основным кандидатом на место напарника Бермана, Леонардо Форнароли, резервный гонщик McLaren, а также Хиракава.

Фото: F1news.ru

Недавно мы приводили комментарий Айо Комацу, руководителя американской команды, который заверил, что «Мы выбираем гонщиков, ориентируясь на их результаты. Так что скорость – безусловный приоритет. Если у двух гонщиков примерно равные показатели, то тогда уже имеют значение связи или поддержка со стороны спонсоров».

У Haas сложились прочные деловые связи с Ferrari и Toyota. При этом Камара входит в молодёжную программу итальянской команды.

У Дуэна такой поддержки нет, поэтому ему остаётся рассчитывать только на собственные силы и скорость.