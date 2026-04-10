Джек Дуэн готовится выйти на старт в ELMS

Австралийский гонщик Джек Дуэн продолжает активно развивать свою карьеру в 2024 году. Помимо роли резервного пилота в команде Haas F1, 23-летний спортсмен готовится к своему первому сезону в гонках на выносливость. Дуэн примет участие в серии «Европейский Ле-Ман» (ELMS), где ему предстоит защищать цвета британского коллектива Nielsen Racing.

Все 15 команд категории LMP2 будут использовать идентичные спортпрототипы Oreca 07, оснащённые атмосферными двигателями Gibson V8 объёмом 4,2 литра. Дуэн будет управлять автомобилем под номером 24 вместе со своими напарниками. Первый этап сезона, «4 часа Барселоны», состоится уже на предстоящих выходных на трассе Circuit de Barcelona-Catalunya. Ранее, 6-7 апреля, на этом же автодроме прошёл традиционный «пролог» сезона.

В интервью изданию Racer Джек Дуэн поделился своими впечатлениями от нового вызова. Он отметил, что испытывает воодушевление: «Всё это меня воодушевляет, я не так уж сильно нервничаю…» По его словам, ключевое сейчас — правильно организовать подготовку, чтобы минимизировать волнение и сосредоточиться на контролируемых аспектах.

Дуэн также обратил внимание на непривычный для себя формат гонок на выносливость, где пилоты меняются за рулём. Австралиец подчеркнул, что после почти годового перерыва без гонок особое значение приобретает качественная подготовка и стабильность. Он напомнил, что аналогичный перерыв был и перед его выступлениями за Alpine в 2024 году.

В команде Nielsen Racing дебютируют не только Джек Дуэн, но и британский гонщик Эдвард Пирсон. Оба новичка усердно трудились с инженерами перед стартом этапа в Барселоне. Более опытный пилот Рой Ниссани, который уже выступал в ELMS в прошлом году, активно помогает новым напарникам адаптироваться к особенностям чемпионата.

«У меня прекрасные напарники», — отметил Дуэн. Он рассказал, что знаком с Роем Ниссани по выступлениям в Формуле 2, а Эдвард Пирсон оставил хорошее впечатление ещё во времена участия в младших сериях. Джек подчеркнул, что опыт Роя оказался особенно ценным во время тестов в Абу-Даби, когда он впервые опробовал спортпрототип Oreca.

Дуэн отметил, что команда создала отличные условия для адаптации новичков, а сам он намерен сосредоточиться на улучшении своих результатов и освоении управления машиной на длинных дистанциях, а также на работе с трафиком. По словам австралийца, делать долгосрочные прогнозы пока рано, однако при правильном подходе команда рассчитывает на достойные результаты в течение сезона.