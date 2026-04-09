Переходит ли Джанпьеро Ламбьязе в McLaren?
Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе покинет Red Bull и перейдёт в McLaren в 2027 году, соглашение уже подписано.
Иннокентий Петров
09.04.2026, 09:41·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе, по данным издания De Limburger, заключил контракт с командой McLaren. Ожидается, что специалист покинет Red Bull по завершении сезона 2027 года.

Согласно поступившей информации, интерес к Ламбьязе проявляли сразу несколько команд Формулы-1. Среди них отмечались Aston Martin и Williams, однако именно предложение от McLaren было признано наиболее привлекательным для инженера.

Потеря Джанпьеро Ламбьязе станет значительным испытанием для Макса Ферстаппена. Их сотрудничество началось в мае 2016 года, и с тех пор дуэт смог завоевать четыре чемпионских титула.

Официальные комментарии по поводу ситуации представители Red Bull и McLaren в настоящее время не предоставляют.

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
