Переходит ли Джанпьеро Ламбьязе в McLaren?

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе, по данным издания De Limburger, заключил контракт с командой McLaren. Ожидается, что специалист покинет Red Bull по завершении сезона 2027 года.

Согласно поступившей информации, интерес к Ламбьязе проявляли сразу несколько команд Формулы-1. Среди них отмечались Aston Martin и Williams, однако именно предложение от McLaren было признано наиболее привлекательным для инженера.

Потеря Джанпьеро Ламбьязе станет значительным испытанием для Макса Ферстаппена. Их сотрудничество началось в мае 2016 года, и с тех пор дуэт смог завоевать четыре чемпионских титула.

Официальные комментарии по поводу ситуации представители Red Bull и McLaren в настоящее время не предоставляют.