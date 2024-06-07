Гонщики обменивались элементами силовых установок.

В последний день недели в канадском городе Монреаль прошла процедура замены ключевых элементов силовой установки для двенадцати участников гонки.

Среди гонщиков, которым были установлены новые детали, оказались Макс Ферстаппен, Серхио Перес, Льюис Хэмилтон, Эстебан Окон, Пьер Гасли, Алекс Элбон, Даниэль Риккардо и Юки Цунода. Им были заменены двигатели внутреннего сгорания, турбины, мотор-генераторы MGU-H и MGU-K, а также выхлопные системы.

Другая группа гонщиков, включая Шарля Леклера, Карлоса Сайнса и Оскара Пиастри, получили новые накопители энергии и блоки управляющей электроники. Валттери Боттас же был обеспечен новым накопителем энергии.

Кроме того, Льюис Хэмилтон и Эстебан Окон получили свежие элементы коробки передач. Следует отметить, что все эти замены были проведены в рамках установленных правил, поэтому никто из участников гонки не был оштрафован за проведенные манипуляции с машинами.