Dacia Bigster: Представлен удлиненный кроссовер Duster

Новый кроссовер Bigster будет комплектоваться легкосплавными дисками на 17 или 18 дюймов в базовой версии, но для более роскошного внешнего вида можно выбрать более крупные диски на 19 дюймов с уникальным дизайном. Данная опция доступна лишь для топовой версии Journey. Также вместе с ростом комплектации появляется возможность установить черную крышу.

Автомобиль Bigster построен на платформе CMF-B, которая также легла в основу популярного кроссовера Duster.

Новинка Dacia Bigster будет представлена в варианте гибрида с мощностью 155 лошадиных сил. Он объединяет в себе двигатель мощностью 107 л.с. и электродвигатель на 50 л.с. В комплектации также присутствует стартер-генератор. Помимо гибридного варианта, Bigster будет доступен как чисто бензиновая модель (140 л.с.) или на газу.

По информации предварительных данных, новый Bigster поступит в продажу в Европе в начале следующего года. Ориентировочная стоимость автомобиля будет ниже 25 000 евро, что составляет примерно 2,6 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о выходе гибридного кроссовера Renault Grand Koleos на азиатском рынке, представленного компанией Renault.