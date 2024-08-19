Durango Hellcat "Silver Bullet" — начало конца для атмосферного V-8

Не стоит списывать Hellcat со счетов. Последний автомобиль с 6,2-литровым компрессорным V-8 мотором в линейке Dodge, Durango Hellcat, все еще находится в производстве. Компания только что запустила новое специальное издание под названием Silver Bullet, включающее целый ряд эксклюзивных косметических обновлений.

Durango Hellcat Silver Bullet покрашен в оттенок по имени Triple Nickel - серебристый. Капот выполнен в контрастной матово-черной краске, что отлично сочетается с черными выхлопными трубами и серыми металлическими эмблемами. Также установлены 20-дюймовые колеса, покрашенные в "Lights Out", оттенок очень темно-серого цвета. Они скрывают шестипоршневые тормоза Brembo с красными суппортами.

В интерьере Silver Bullet установлены кресла с обивкой из кожи Nappa цвета Ebony Red, с вышитыми спинками кресел с логотипом Hellcat, множество элементов отделки из углеродного волокна, а также замша для рулевого колеса и обшивки потолка.

Durango Hellcat Silver Bullet механически не отличается от стандартного внедорожника. Это означает 710 лошадиных сил от того легендарного V-8, передающих мощность на все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Есть семь режимов вождения на выбор, с возможностью управления такими вещами, как значение оборотов для контроля запуска и настройка индикаторов переключения уровня транспортного средства.

Durango Hellcat Silver Bullet имеет стартовую цену $113 325, не включая плату за доставку (Dodge еще не опубликовал цену за доставку). Это примерно на $11 000 дороже, чем базовый Hellcat прошлого года. Покупка автомобиля с двигателем Hellcat нового поколения в 2024 году - это не дешевое удовольствие.

Также новинка на 2025 год - Durango R/T 20th Anniversary Edition, отмечающая 20 лет Hemi V-8 в Durango. Он получает несколько уникальных элементов внутри и снаружи, включая специальные эмблемы на крыльях, графический рисунок на капоте, кованые 20-дюймовые колеса и пакет Tow N Go, который добавляет тормоза Brembo, активный выхлоп и способность буксировки весом до 8700 фунтов. Начальная цена составляет $70 470, исключая доставку.