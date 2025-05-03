Дуэн: Я не смог завершить второй круг на достаточной скорости

Джек Дуэн выбыл из борьбы в первой части квалификации и выразил своё недовольство.

Гонщик Джек Дуэн, занявший 17-е место, поделился своими эмоциями: «Всё решалось на последнем круге, и ощущения были хорошими. К сожалению, сначала я был заблокирован на выезде с пит-лейн по вине другого гонщика нашей команды, из-за нашей ошибки, что особенно неприятно, а потом не смог проехать второй быстрый круг.

Именно поэтому они сделали квалификацию такой длины, чтобы вы могли проехать два круга – сначала показать базовое время, а потом улучшить результат. В итоге я оказался последним и просто не получил шанса на второй круг. Я мог проехать гораздо быстрее, но мы никогда этого не узнаем».