Главная Новости Alpine F1 Team Дуэн: Я не смог завершить второй круг на достаточной скорости
Новости

Дуэн: Я не смог завершить второй круг на достаточной скорости

Джек Дуэн остался недоволен результатом в квалификации: «Просто не получил шанса на второй круг из-за блокировки на пит-лейне».
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.05.2025, 00:53·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Джек Дуэн выбыл из борьбы в первой части квалификации и выразил своё недовольство.

Гонщик Джек Дуэн, занявший 17-е место, поделился своими эмоциями: «Всё решалось на последнем круге, и ощущения были хорошими. К сожалению, сначала я был заблокирован на выезде с пит-лейн по вине другого гонщика нашей команды, из-за нашей ошибки, что особенно неприятно, а потом не смог проехать второй быстрый круг.

Именно поэтому они сделали квалификацию такой длины, чтобы вы могли проехать два круга – сначала показать базовое время, а потом улучшить результат. В итоге я оказался последним и просто не получил шанса на второй круг. Я мог проехать гораздо быстрее, но мы никогда этого не узнаем».

Источник

Джек Дуэн (19)Alpine F1 Team (154)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация