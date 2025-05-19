Автомобили без водителя в Великобритании не получат зеленый свет до 2027 года

В Великобритании уже несколько лет на дорогах тестируются автономные или самоуправляемые автомобили в рамках различных технических испытаний, но всегда с водителем безопасности, сидящим за рулем и готовым взять контроль в случае чрезвычайной ситуации. Однако только сейчас стало известно, что первые «беспилотные» автомобили без водителя появятся не раньше второй половины 2027 года - на год позже, чем обещало предыдущее правительство.

Именно в это время год назад Закон об автоматизированных транспортных средствах предыдущего правительства вступил в силу, и министры заявили о своих амбициях в отношении автономных автомобилей, которые должны были начать работать на дорогах Великобритании без человеческих «водителей безопасности» уже к 2026 году. Однако Министерство транспорта сейчас снижает ожидания по срокам, но при этом настоятельно поддерживает технологию.

"Мы работаем быстро и внедрим законодательство о самоуправляемых транспортных средствах во второй половине 2027 года", - заявило Министерство транспорта в заявлении, сделанном для BBC, добавив, что ведомство также изучает варианты «краткосрочных испытаний и пилотных проектов для создания правильных условий для процветания сектора самоуправляемых автомобилей».

Закон об автоматизированных транспортных средствах, позволяющий проводить такие испытания, вступил в силу в 2024 году после отчета Комитета по выборам транспорта Парламента за год до этого, который гласил, что развитие беспилотных автомобилей может привести к ряду нежелательных последствий, включая ухудшение заторов и новые опасности для «менее опытных» водителей.

Законодательство также учитывало обзор Ло компаньон, который рекомендовал, чтобы «пользователи» беспилотных автомобилей не несли ответственности за происшествия или травмы, вызванные в режиме самоуправления. Вместо этого ответственность должна полностью лежать на производителе или эксплуатанте автомобиля.

Общественное мнение о беспилотных автомобилях сформировалось под влиянием опыта в рынках, таких как США, где из-за недостаточно разработанных технологий на общественных дорогах происходили высокопрофильные аварии, иногда с летальным исходом.

Возможно, поэтому опрос YouGov в прошлом году показал, что 37 процентов жителей Великобритании заявили, что идея путешествия в беспилотном автомобиле заставляет их чувствовать себя «очень небезопасно».