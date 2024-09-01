Дрифт на полноприводном автомобиле по асфальту требует полного преданности каждой унции.

Способность дрифтовать на заднеприводном автомобиле сильно отличается от управления автомобилем с полным приводом - это совершенно разные навыки. Передача мощности на передние колеса влечет за собой большее сцепление, поэтому автомобиль реагирует иначе на ваши действия. И если кто-то может научить нас этому, так это специалисты из раллийной школы Team O'Neil Rally School.

Инструктор Уайатт Нокс привез совершенно новый Subaru WRX на трассу Canaan Motorsports Park в Канаане, Нью-Гэмпшир, чтобы провести пошаговое руководство по дрифту на автомобиле с полным приводом. Это видео стало первым в новой серии "Как делать джимхану" от школы в память о позднем Кене Блоке.

Быстро становится ясно, что для того, чтобы заставить автомобиль с полным приводом занять боковую позицию, требуется гораздо больше скорости и решимости, чем у заднеприводного автомобиля. Поскольку передние колеса принимают мощность, автомобиль естественным образом будет стремиться двигаться прямо, что означает, что вам нужно сбросить вес автомобиля гораздо более агрессивным образом, чтобы вызвать занос, при гораздо более высокой скорости.

Однако, после преодоления пугающих скоростей, дрифт на автомобиле с полным приводом становится простым. Как объясняет Нокс, вам нужно сбросить нажатие на педаль газа и повернуть руль, чтобы начать занос, сразу же за которым следует небольшое торможение, чтобы убрать нос автомобиля в поворот. Он говорит, что нужно быть терпеливым, дать автомобилю повернуться, прежде чем снова нажать на газ для плавного выхода. В отличие от заднеприводного автомобиля, вы не можете просто нажать на газ и надеяться выбраться. На большинстве автомобилей с полным приводом это приведет к недостатку управляемости.

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