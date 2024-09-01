Главная Новости Дрифт на полноприводном автомобиле по асфальту требует полного преданности каждой унции.
Новости

Дрифт на полноприводном автомобиле по асфальту требует полного преданности каждой унции.

Способность дрифтовать на заднеприводном автомобиле сильно отличается от управления автомобилем с полным приводом - это совершенно разные навыки.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
01.09.2024, 22:01·2 мин
single
Фото: Motor1.com

Способность дрифтовать на заднеприводном автомобиле сильно отличается от управления автомобилем с полным приводом - это совершенно разные навыки. Передача мощности на передние колеса влечет за собой большее сцепление, поэтому автомобиль реагирует иначе на ваши действия. И если кто-то может научить нас этому, так это специалисты из раллийной школы Team O'Neil Rally School.

Инструктор Уайатт Нокс привез совершенно новый Subaru WRX на трассу Canaan Motorsports Park в Канаане, Нью-Гэмпшир, чтобы провести пошаговое руководство по дрифту на автомобиле с полным приводом. Это видео стало первым в новой серии "Как делать джимхану" от школы в память о позднем Кене Блоке.

Быстро становится ясно, что для того, чтобы заставить автомобиль с полным приводом занять боковую позицию, требуется гораздо больше скорости и решимости, чем у заднеприводного автомобиля. Поскольку передние колеса принимают мощность, автомобиль естественным образом будет стремиться двигаться прямо, что означает, что вам нужно сбросить вес автомобиля гораздо более агрессивным образом, чтобы вызвать занос, при гораздо более высокой скорости.

Однако, после преодоления пугающих скоростей, дрифт на автомобиле с полным приводом становится простым. Как объясняет Нокс, вам нужно сбросить нажатие на педаль газа и повернуть руль, чтобы начать занос, сразу же за которым следует небольшое торможение, чтобы убрать нос автомобиля в поворот. Он говорит, что нужно быть терпеливым, дать автомобилю повернуться, прежде чем снова нажать на газ для плавного выхода. В отличие от заднеприводного автомобиля, вы не можете просто нажать на газ и надеяться выбраться. На большинстве автомобилей с полным приводом это приведет к недостатку управляемости.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свой почтовый ящик ежедневно.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей
Политикой конфиденциальности и Условиями использования.

Источник

Нравится нашим читателям

СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация